Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Daha önce Devlet Malzeme Ofisi'nden Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere çöp kamyonları alarak Ergene halkının hizmetine sunan ardından Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere su tankeri satın alan Ergen Belediyesi bu kez de belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere minibüs satın alarak araç filosunu güçlendirdi.

Konuya ilişkin olarak Ergene Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet verebilmek için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Ergene Belediye Başkanlığımızın Devlet Malzeme Ofisi'nden satın almış olduğumuz 2020 model Ford marka transit aracımız ilçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” denildi.