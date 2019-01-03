Ergene Belediyesi çalışmalarını yaz- kış sürdürüyor

Hizmet belediyeciliği ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Ergene Belediyesi, ilçe genelinde kilit parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Halil Pehlivan ve Halide Edip Adıvar sokakların da parke taş çalışmalarına başlandı.

Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile döşenen Ergene'deki sokaklar daha sağlam ve daha modern bir görünüme kavuşuyor. Yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Halil Pehlivan ve Halide Edip Adıvar sokaklarında ki çalışmalarını tamamlayıp hazırlanan planlar çerçevesinde sorunlu görülen diğer sokaklarda çalışmalarına başlayacak.

Yapılan bu güzel çalışmadan dolayı sokaklarının daha güzel bir hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirterek Ergene Belediyesi'ne teşekkür etti.