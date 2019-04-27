İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ergene Belediyesi daha temiz daha yeşil bir Ergene için çalışıyor

Tekirdağ Ergene Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz ve daha yeşil bir Ergene bırakmak için ortak yaşam alanlarını temizlemeye, çocuk oyun parklarını yeşillendirmeye devam ediyor.


Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı park ve bahçelerde çalışan personel Ergene'deki sosyal alanları temizlemeye, çocuk oyun parklarını yeşillendirmeye devam ediyor. Park ve bahçelerde çalışan ekipler önceki gün Sağlık, Yeşitepe, Cumhuriyet, Marmaracık, Ahimehmet, Pınarbaşı ve Karamehmet mahallelerinde bulunan çocuk oyun parklarında mıntıka temizliği ve ot biçme çalışmaları yaptı.


Mıntıka temizliği ve ot biçiminin yanı sıra ekipler, Yeşiltepe Dolunay Sokak ve Sağlık Mahallesi'nde ağaç dikimi de gerçekleştirdi. Daha yeşil bir Ergene oluşturma adına çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden ekiplerin önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde ot biçimi ve mıntıka temizliğinde bulunacağı kaydedildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ortak yaşam alanlarımızı temiz tutmak için personelimiz temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz bir Ergene bırakmak için her alanda çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.