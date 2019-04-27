Ergene Belediyesi daha temiz daha yeşil bir Ergene için çalışıyor

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı park ve bahçelerde çalışan personel Ergene'deki sosyal alanları temizlemeye, çocuk oyun parklarını yeşillendirmeye devam ediyor. Park ve bahçelerde çalışan ekipler önceki gün Sağlık, Yeşitepe, Cumhuriyet, Marmaracık, Ahimehmet, Pınarbaşı ve Karamehmet mahallelerinde bulunan çocuk oyun parklarında mıntıka temizliği ve ot biçme çalışmaları yaptı.

Mıntıka temizliği ve ot biçiminin yanı sıra ekipler, Yeşiltepe Dolunay Sokak ve Sağlık Mahallesi'nde ağaç dikimi de gerçekleştirdi. Daha yeşil bir Ergene oluşturma adına çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden ekiplerin önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde ot biçimi ve mıntıka temizliğinde bulunacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ortak yaşam alanlarımızı temiz tutmak için personelimiz temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz bir Ergene bırakmak için her alanda çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.