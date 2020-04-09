Ergene Belediyesi dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor

Çalışmalar kapsamında Ergene Kaymakamlık binası baştan sona dezenfekte edilirken, ekipler buradaki çalışmalarının ardından ilçede bulunan kolluk kuvvetlerinin binalarını ve araçlarını da dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmalarında bulunan diğer ekipler de sağlık merkezleri ve eczaneler ile Ulaş Tarım Kredi Kooperatifi binasında çalışmalarını sürdürdü.

Ergene Belediyesinin korona virüse karşı ilk günden itibaren ilçede büyük tedbirler aldığını belirten Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Korona virüsüne yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları ilçemizde devam ediyor. Bu kapsamda cadde ve sokaklarımız aralıksız bir şekilde ilaçlanırken, ekiplerimiz ayrıca okullarda, camilerimizde, çocuk oyun parklarında, otobüs bekleme duraklarında da çalışmalarda bulundu. Gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için çalışıyoruz, korona virüse karşı vatandaşlarımız da kurallara uymalı, hijyene dikkat ederek zorda kalmadıkça sokağa çıkmamalı. Sokağa çıktıklarında da insanlar arasındaki sosyal mesafeyi korumalılar” dedi.