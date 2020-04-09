İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergene Belediyesi dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor

Ergene Belediyesi korona virüse karşı önlemler almaya devam ederek, ilçe genelinde pek çok kurum binasında dezenfekte işlemi yaptı.


Çalışmalar kapsamında Ergene Kaymakamlık binası baştan sona dezenfekte edilirken, ekipler buradaki çalışmalarının ardından ilçede bulunan kolluk kuvvetlerinin binalarını ve araçlarını da dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmalarında bulunan diğer ekipler de sağlık merkezleri ve eczaneler ile Ulaş Tarım Kredi Kooperatifi binasında çalışmalarını sürdürdü.


Ergene Belediyesinin korona virüse karşı ilk günden itibaren ilçede büyük tedbirler aldığını belirten Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Korona virüsüne yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları ilçemizde devam ediyor. Bu kapsamda cadde ve sokaklarımız aralıksız bir şekilde ilaçlanırken, ekiplerimiz ayrıca okullarda, camilerimizde, çocuk oyun parklarında, otobüs bekleme duraklarında da çalışmalarda bulundu. Gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için çalışıyoruz, korona virüse karşı vatandaşlarımız da kurallara uymalı, hijyene dikkat ederek zorda kalmadıkça sokağa çıkmamalı. Sokağa çıktıklarında da insanlar arasındaki sosyal mesafeyi korumalılar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.