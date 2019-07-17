Ergene Belediyesi Ergeneli kadınlara istihdam sağlıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi iş birliğiyle Ergene'de kadınlara özel olarak düzenlenen Kuaförlük Kursu tamamlandı. Başarılı geçen kursun ardından kursiyerlere belediye yeni iş imkanı sağladı.

Meslek eğitim kursları ile her yıl vatandaşlara yeni bir iş kapısı açmak için ücretsiz kurslar düzenleyen Ergene Belediyesinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlemiş olduğu kuaförlük kursu tamamlandı. Hayat boyu öğrenme projesi çerçevesinde düzenlenen kuaförlük kursunda 694 saatlik eğitim alan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeleri ile kurs sonunda çıraklık eğitim merkezine başvurarak kalfalık imtihanı ve uygulamalı sınavına tabi oldular. Bu sınavı da başarıyla geçen kursiyerler kalfalık belgelerini teslim alarak kalifiye eleman statüsüne girdi.

Ergene Belediyesinin oluşturmuş olduğu sosyal proje kapsamında kursiyerler Ergene'de bulunan yaşlılara evde saç ve tırnak bakımı için görev de aldılar. Kursiyerler ayrıca gezi gözlem deneyimi adı altında Lütfi Kırdar Fuar alanı ve İstanbul Fuar alanı olmak üzere iki kez konusu kozmetik ve saç bakım olan fuarlara Ergene Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde götürüldü.

Ergene'de vatandaşlara istihdam sağlamak adına açılan kurslardan biri olan kuaförlük kursunun başarılı ve amacına uygun bir şekilde tamamlandığını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi işbirliği ile başlattığımız kuaförlük kursumuzda kursiyerlerimiz 694 saatlik eğitim alarak kursu başarıyla tamamladılar. Kurs sonunda kursiyerlerimiz almış oldukları Milli Eğitim onaylı belgeleri ile kalfalık belgesi sınavına girdi ve bu sınavda da başarılı olarak kalfalık belgesi almaya hak kazandılar. Ergene'de sosyal belediyecilik anlayışıyla yapmış olduğumuz çalışmalarımızda vatandaşımıza her alanda dokunan faydalı hizmetler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz, Ergene'de kadınlarımıza iş imkanları sağladık. Tamamlanan bu kursumuzun ardından kış döneminde yeni dönem kuaförlük kursumuzu açacağız” dedi.