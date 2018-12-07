Ergene Belediyesi hem doğayı hem de kaynakları koruyor

Hem doğanın hem de kaynakların korunması amacıyla Ergene'de bulunan atık getirme tesisi tekrar değerlendirilebilen atıkları geri dönüştürerek doğal kaynakları tüketmeden yeni ürünler elde edilmesini sağlıyor.

Sağlık Mahallesi eski futbol sahası kısmında 2016 senesinde açılışı yapılarak hizmete sunulan 1. sınıf atık getirme tesisine getirilen atıklar ile hem ekonomi kazanıyor hem de doğa korunuyor. Sağlık Mahallesi eski futbol sahası kısmında bulunan bin 600 metrekarelik tesis içerisinde çamaşır makinesinden pile kadar 14 ayrı kalemde atık toplanıyor.

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bulunan tesiste evlerden çıkabilecek çöpler harici ambalaj atıkları, lastikler, ahşap malzemeler, elektronik atıklar, piller, tekstil atıkları kabul ediliyor. Yapılan tesiste doğa ve insan sağlığına zararlı olan florasan lamba, kullanım ömrü geçmiş ilaçlar ve evlerde oluşabilecek diğer tehlikeli atıkların da kabul edileceği tehlikeli atık depolama bölümü de bulunuyor. Atık getirme merkezine mutfak atıkları, park ve bahçe atıkları, inşaat ve yıkıntı atıkları, endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar, patlayıcı ve radyoaktif atıklar ise kabul edilmiyor.