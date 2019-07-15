Ergene Belediyesi küçük öğrencilere çevre bilincini aşılıyor

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde bulunan öğrencilere Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından ambalaj atıklarının çöp olmadığı ve geri dönüşüme kazandırılması hususunda eğitim verildi.

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde okul öğretmenleri tarafından çocuklara farklı alanlarda eğitim verilmeye devam ediliyor. Bu eğitimlerin yanı sıra ayrıca Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından önceki gün öğrencilere, Ambalaj Atıklarının Çöp olmadığı Geri Dönüşüme kazandırılması konusunda eğitim verildi ve eğlenceli animasyonlar izletilerek bilgilendirmeler de yapıldı. Geri dönüşümün çocuk yaşta öğretilmesi konusunda öğrencilere boyama kitapları dağıtılarak öğrenilen bilgilerin pekişmesi amaçlanan güzel bir eğitim gerçekleştirildi.

Çevre bilincinin küçük yaşta öğretilmesi gerektiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bu konuya büyük önem verdiklerini belirterek, “Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Onun korunması canlı yaşamı için çok önemli ve değerlidir. Bu nedenle bireylere çevre bilincini küçük yaşlarda aşılamalı, onları çevreyi seven kişilere dönüştürmeliyiz. Bu noktada en önemli görevlerin ailelere ve eğitimcilere düştüğünü unutmamalı ve gittikçe zor duruma düşen dünyayı kurtarmak için çocuklarımızla el ele verip harekete geçmeliyiz” dedi.