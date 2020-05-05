Ergene Belediyesi larva ile mücadele çalışmalarını arttırdı

Ergene Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla larva ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ekiplerin sinek ve haşerelere karşı göl, su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve kanallarda etkin bir şekilde ilaçlama yapıldığını belirtti. Covid-19 salgını için ilçenin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Yüksel, “Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biri de larva ilaçlaması. İlçemizde larva üremesinin engellenmesi için ilaçlama çalışmalarımız büyük önem taşıyor. Bahar aylarının başlamasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Ergenemizdeki mahallelerimizde bulunan göl, su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve kanalların bulunduğu alanlarda periyodik olarak larva ile mücadele çalışması yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz. Oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.