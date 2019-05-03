Ergene Belediyesi Mayıs Toplantısını gerçekleştirdi

Ergene Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Ulaş Hizmet Binası'nda yapılan toplantıda, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel alınan kararların hayırlı olması dileklerinde bulundu. Mayıs ayı olağan meclis toplantısında önceden belirlenen gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.

Velimeşe Mahallesinde bulunan 161 adet belediye hissesinin satılması hususunun görüşülmesini oy birliği ile kabul eden meclis üyeleri Velimeşe Mahallesi'ndeki 9905 parselin 40 bin metreakarelik kısmının EBSAN İnşat Ulaşım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunu da görüşerek oy çokluğu ile karara bağladılar.