Ergene Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonunda Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı. Ergene'de tekrar belediye başkanı seçilen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yeni dönemin ilk meclis toplantısını dualarla açtı.

Nisan ayındaki meclis toplantısında alınan kararlarda meclis 1. Başkan Vekilliğine Yüksel Baydarlı, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Niyazi Dibek, Meclis Katip üyeliklerine Servet Yıldız ve Mülayim Bedir asil üye seçilirken, Ali Cengiz Yürük ve Hasan Demirkol yedek üyeliğe seçildi. Encümen üyeliklerine Ali Aydoğdu ve Mülayim Bedir seçildi.

Toplantıda çeşitli komisyonlar kurulmasına ve bu komisyonlara üye seçilmesine de karar verilerek üye seçimleri yapıldı.