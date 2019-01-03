Ergene Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Tekirdağ Ergene Belediye Meclisi'nin Ocak ayı olağan toplantısı yapıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in başkanlığında Ulaş'ta yer alan hizmet binasında yapılan toplantıda, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talepleri görüşüldü.

Velimeşe Stadyumu'nda bulunan basın tribününe isim verilmesi konulu Meydan, Bulvar, Cadde, Yol, Sokak ve Mahalle İsimleri Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Sağlık Mahallesi'nde kurulmakta olan semt pazaryerinde, yerleşim yerlerinin standart olarak düzenlenmesi ve pazaryerinin taşınması hususunda Pazar Yerleri Tespit Komisyonunun almış olduğu karar da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.