Ergene Belediyesi stratejik plan toplantılarına başladı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca her seçim döneminden sonraki ilk altı ay içinde Kurumsal Stratejik planın hazırlanarak kabul edilmesi ve bu durumun yasal bir zorunluluk olması nedeniyle Ergene Belediyesi de stratejik plan çalışmalarına başladı.

Ergene Belediyesi Marmaracık ek hizmet binasında önceki gün gerçekleşen stratejik plan toplantısının katılımcılar adına çok verimli geçtiğini kaydeden ve karşılıklı fikir alışverişleri ile Ergene'ye değer katacak projeler hazırlandığını kaydeden belediye başkanı Rasim Yüksel, “Ergene'yi birlikte yöneteceğiz sloganıyla çıkmış olduğumuz hizmet yolunda belediyemiz bünyesinde yapılan stratejik plan çalışmaları Ergenemiz için çok büyük önem taşıyor. Yapılan bu verimli toplantılarda birim yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız ile karşılıklı bilgi alış verişinde bulunarak, Ergene için en iyi hizmetleri yapmak adına gelecek planları yapıyoruz. Belediyeler için stratejik planlama rehberi toplantılarımıza katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Ergene Belediyesinin düzenlemiş olduğu stratejik planlama rehberi toplantısının ikincisinin 1 Temmuz 2019 tarihinde Ergene Belediyesi Ulaş hizmet binasında yapılacağı ve Ergene için büyük önem arz eden bu toplantılara arzu eden tüm vatandaşların katılabilecekleri kaydedildi.