Ergene Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi'nin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

Ulaş Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına konu olan ilçe sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahalle ve alanların belirlenmesi hususu görüşülerek plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısına konu olan 2021 yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinde değişiklik yapılması hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyondan gelen raporlar da görüşülerek Ergene Belediye Meclis üyeleri tarafından karara bağlandı.