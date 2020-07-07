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Ergene Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonunda gerçekleşen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında Zabıta Müdürlüğü'nün yazısına konu olan içkili yer bölgesi tespit komisyon üyeliğine Çetin Bulum, Ali Aydoğdu, Niyazi Dibek, Bilal Koçak ve Şükrü Kırıkçı, Etüd Proje Müdürlüğü'nün yazısına konu olan imar komisyon üyeliğine Salih Tıknas, Çetin Bulum, Servet Yıldız, Halil İbrahim Cebeci ve Gülsüm Şengül, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına konu olan cadde ve sokak isimleri komisyon üyeliğine Servet Yıldız, Nazlı Güneş, Eyüp Nazlı, Nihal İşbilen ve Mehmet Çakır seçildiler.


Encümen üyeliklerine Mülayim Bedir ile Ali Aydoğdu'nun seçildiği toplantıda Ergene Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporu da görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.


Toplantıda ayrıca plan ve bütçe komisyon üyeliğine Erhan Baştak, Ali Cengiz Yürük, Hasan Demirkol, Serkan Bezgin ve Erol Yürük, Kent Estetik Kurulu'na ise Mehmet Cebeci seçilerek oy çokluğu ile kabul edildi.


Korona virüs salgını nedeniyle faaliyetini durduran veya faaliyette bulunmayan iş yerlerinden kira sürelerinin ertelenmesi konusunu da görüşerek oy birliği ile kabul eden meclis üyeleri, Yeşiltepe Mahallesinde yer alan ancak tapu kayıtlarına göre Marmaracık Mahallesinde yer alan parsellerin kamulaştırma yoluyla satın alınmasına oy birliği ile karar verdi.

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