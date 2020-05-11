Ergene Belediyesi yol çalışmalarına aksatmadan devam ediyor

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle alınan olağanüstü tedbirlerinin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeşiltepe Mahallesi Ortaç sokakta kilit parke taşı çalışmalası gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak sokağın vatandaşların kullanımına açılacağını belirtti.

“Halkımızdan sabırlı olmalarını istiyorum”

Belediye Başkanı Rasim Yüksel pandemi döneminde salgınla mücadele kapsamında yol çalışmalarının da Ergene'de aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Ergene'de yapılmayan yolumuz kalmayacak sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. İşte bugün burada da devam eden bir yol çalışmamız bulunuyor, halkımızın sadece yol konusunda sabırlı olmalarını istiyorum. Ergene Belediyesi salgınla mücadelenin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerine de aralıksız bir şekilde devam ediyor" dedi. Belediye Başkanı Yüksel ayrıca Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ortaklığında da Sağlık mahallesinde bulunan 1-6 ve 9.cu sokaklarında asfaltlanacağını belirterek bu çalışmanın da yapılacağının müjdesini verdi.