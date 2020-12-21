Ergene Belediyesi yol çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Sağlık Mahallesi Akbulut Sokak ve Marmaracık Mahallesi Aytepe Caddesi'ndeki beton yol çalışmalarını tamamladı. Bu iki sokağın tamamlanmasının ardından vites yükselterek çalışmalarına devam eden ekipler şimdi de Yeşiltepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde beton yol serim ve Ege Caddesi'nde de beton yol öncesi malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyor.

“Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz”

Yeşiltepe Mahallesi Kazım Karabekir ve Ege Caddelerinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Umutla, sabırla ve emekle çıkılan yolda her zaman başarı vardır. Sağlık Mahallesi Akbulut Sokağımızın ardından kısa bir süre önce Marmaracık Mahallesi Aytepe Caddesi'nde başlatmış olduğumuz beton yol serim çalışmamız da tamamlandı. Ekiplerimiz Ergene halkına en iyi ve en güzel hizmeti vermek adına dur durak bilmeden Yeşiltepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde beton yol serim çalışmalarına başladı. Ergene halkımız için var gücümüzle çalışmaya, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

“Tekirdağ'da, Türkiye'de parmakla gösterilen örnek bir belediye olduk”

Başkan Rasim Yüksel, “Bundan tam 6 yıl önce yeni kurulan bir belediye olarak elinde hiçbir ekipmanı ve malzemesi olmayan Ergene Belediyesi'nin bu kısa sürede bünyesine kazandırmış olduğu iş makinaları, ekipmanlar ve malzemeler ile Ergene halkına beklemiş olduğu yol hizmetini en iyi şekilde veriyoruz. Yaptığımız yol çalışmalarımız ile Ergene'nin çehresini değiştirmeye, sokak ve caddelerimizi daha modern bir hale getirmeye devam ediyoruz. Tekirdağ'da, Türkiye'de parmakla gösterilen örnek belediyelerden biri olduk. Bu başarıda en büyük pay halkımızın bize duyduğu inanç ve güvendir. Ergene Belediyesi olarak tek bir amacımız var o da her zaman Sevgi Kenti Ergenemize en iyi hizmeti sunmaktır” diye konuştu.