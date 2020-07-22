İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergene Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Ergene Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yeşiltepe Mahallesi Armağan Sokak'ta kilit parke taş döşeme çalışmaları öncesi ekipler bordür yapımı gerçekleşirdi.


Alt yapı ve üst yapı hizmetlerine devam eden Ergene Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi Armağan Sokak'ta bordür yapım çalışmalarına başladı. Kilit parke taşlar ile döşenecek olan Armağan Sokak'ta bordür yapım çalışmaları kısa bir süre sonra tamamlanacak. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, sokaklarındaki çalışmanın bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.


Yapılan kilit parke taş çalışmaları ile birlikte ilçeye daha temiz ve estetik bir görüntü katmaya devam ettiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sadece hizmeti düşünen ve insan odaklı çalışan belediye olarak halkımızın yol sorununu ortadan kaldırıyoruz. Ergene'nin farklı noktalarında devam eden yol çalışmalarımız ile ilçemiz daha modernize bir kimliğe bürünüyor. Ergene için gece gündüz demeden çalışan ekiplerimize de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.