Ergene Belediyesinde 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas başkanlığında gerçekleştirildi.

Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonu'nda Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belirlenen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına istinaden Ulaş Mahallesi'nde yer alan bir parsele ait uygulama imar planı değişikliğini görüşen meclis üyeleri konunun oy çokluğu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdi.

2020 yılının son meclis toplantısında bir araya gelen meclis üyeleri 2021 yılında da meclis toplantılarının her ayın ilk haftası Çarşamba günü saat 14.00'de yapılmasına oy birliği ile karar verdi.

Komisyonlardan gelen raporların da görüşülerek karara bağlanmasının 2020 yılının son meclis toplantısı sona erdi.

Ergene'de 2021 yılının ilk meclis toplantısı 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.00'de Ulaş Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.