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Ergene Belediyesi'nde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanlığı kurum içi tüm binaları ile servis araçlarında ve temas edilebilir özellikteki yüzeylerde salgın nitelikli hastalık etkenlerine karşı koruma adına başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik aralıklarla devam ediyor.


Ergene Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü vektörel mücadele ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarıyla belediye bünyesindeki tüm hizmet binalarında sağlıklı ortamlar oluşturarak mikroorganizmalar, mantar ve bakteri gibi bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alarak Ergene Belediyesi binalarında ilaçlama yaptı.


Belediye bünyesi içinde toplu alanları dezenfekte ederek temas ve solunum yoluyla bulaşabilecek hastalıklara karşı vatandaşları ve çalışan personelin korunması hedeflenirken Ergene Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından rutin bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.


Belediye bünyesinde çalışan personelin ve vatandaşların sağlığını muhafaza etmek için Ergene Belediyesinin tedbirler aldığına dikkati çeken Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımızı ve çalışan personelimizi olası salgın hastalıklardan korumak amacıyla belediyemize ait olan tüm hizmet binalarında ki ortak kullanım alanlarımızda gerekli önlemler alınmıştır. Yapılan dezenfeksiyon çalışmaları rutin bir şekilde önümüzde ki günlerde de devam edecek” dedi.

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