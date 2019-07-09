Ergene Belediyesinde Stratejik Plan Toplantıları devam ediyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde stratejik plan çalışmaları kapsamında dış paydaşların katılımıyla Ulaş Düğün Salonunda stratejik plan toplantısı yapıldı.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca her seçim döneminden sonraki ilk altı ay içinde Kurumsal Stratejik planın hazırlanarak kabul edilmesi ve bu durumun yasal bir zorunluluk olması nedeniyle Ergene Belediyesi de stratejik plan çalışmalarına devam ediyor. Haziran ayının birinci haftasında Marmaracık ek hizmet binası toplantı salonunda stratejik plan toplantısının ilkini gerçekleştiren Ergene Belediyesi Ulaş Belediye Düğün Salonu'nda stratejik plan toplantısının ikincisini gerçekleştirdi. Dış paydaşların katıldığı stratejik plan toplantısında karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak yeni projeler ortaya sunuldu.

Tüm vatandaşları toplantılara davet etti

Ergene'ye değer katacak projeler hazırlandığını kaydeden Ergene Belediye başkanı Rasim Yüksel, "Daha güzel bir Ergene için hep birlikte çalışmaya, yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Ergene'yi birlikte yöneteceğiz sloganıyla çıkmış olduğumuz hizmet yolunda belediyemiz bünyesinde yapılan stratejik plan çalışmaları Ergene'miz için çok büyük önem taşıyor. Ergene için daha neler yapabiliriz konularına açıklık getirerek birim yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız ile karşılıklı bilgi alış verişinde bulunarak, Ergene için en iyi hizmetleri yapmak adına gelecek planları yapıyoruz” dedi. Belediyeler için stratejik planlama rehberi toplantılarına katılmak isteyen tüm vatandaşları Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel toplantılara davet ettiğini de belirtti.