Ergene Belediyesi'nden bir ilk daha

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi kendi imalathanesinde üretimine başladığı koruyucu maskelerin yanı sıra şimdide şeffaf siperli maske üretimine de başladı.

Türkiye'de öncü belediyelerden biri olan Ergene Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlarının sağlığı için Kültür Merkezinde kurmuş olduğu atölyesinde koruyucu maske üretimine başladı. Ergene halkına koruyucu maskeleri kapı kapı gezerek dağıtan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel şimdide Ergene Belediyesinin şeffaf siperli maske üretimine başladığının müjdesini verdi.

“Sağlık çalışanlarımız için faydalı olacak”

Üretilen siperli maskelerin ilk önce sağlık çalışanlarına dağıtılacağını belirten Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Türkiye'de ve tüm dünya'da devam eden Covid-19 salgını dolayısıyla koruyucu tedbirler almaya devam ediyoruz. Korona virüs nedeniyle büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla öncelikli olarak ürettiğimiz siperli maskeleri sağlık çalışanlarımıza daha sonra ise vatandaşlarımıza dağıtacağız" dedi. Belediye Başkanı Yüksel siperli maske hakkında bilgilerde vererek, "Ürettiğimiz bu maskeler gözümüzü ve yüzümüzü koruyor, yüz koruyucu maske ile karşıdan gelebilecek kabarcıkların yüzümüze ulaşması engelleniyor, bu yüzden özellikle sağlık çalışanlarımız için faydalı olacak. Ayrıca işimiz bittiğinde bu maskenin her iki tarafını da kolonya ile ya da dezenfektanla temizleyebilir ve tekrar kullanabiliriz" dedi.