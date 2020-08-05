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Ergene Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Ergene Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bazı kişi ve kurumları arayan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Ergene Belediyesi adını kullanarak para talep ettiği ile ilgili duyumların alındığı bu tip aramalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Ergene Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı kişi ve kurumları arayan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Ergene Belediyesi adını kullanarak para talep ettiği ile ilgili duyumların alındığı bu tip aramalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.


Ergene Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Ergene Belediye Başkanlığı ve yöneticilerini adı kullanılarak çeşitli yardım kampanyaları düzenledikleri gerekçesiyle bazı kişi ve kurumlardan telefon aracılığı ile para talep edildiği duyumlarını almaktayız” denildi.


Açıklamada, ayrıca “Ergene Belediyesi herhangi bir yardım kampanyası düzenlemediği gibi vatandaşlarımızdan bu şekilde para etmesi söz konusu değildir. Tarafınıza gelen bu tür taleplere itibar edilmemesi ve benzer girişimlerin belediyemize veya kolluk kuvvetlerinin 155 numaralı telefonunu arayarak güvenlik güçlerimize ihbarda bulunmaları önemle duyurulur” ibarelerine yer verildi.

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