Ergene Belediyesinden Esenler Mahallesi'ne ağaç dikimi

Yeşil bir Ergene ortaya çıkarmak adına ağaç dikme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Ergene Belediyesi, Çevre Koruma Dergisi iş birliği ile Esenler Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Şaban Ceylan Korusu'nda ağaçlandırma çalışmalarında bulundu.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel, Ergene Zabıtası ve Çevre Koruma Dergisi iş birliği ile birlikte önceki gün Esenler Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Şaban Ceylan Korusu'na yeni ağaçlar dikildi.

Daha önce de Ergene Belediyesi ortaklığında ağaç dikme çalışmalarında bulunduklarını belirten Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, “Ergene Belediyesi doğaya çok büyük önem veriyor. Birlikte yapmış olduğumuz ağaç dikme çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuyla ilişkin açıklama yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise “Yeşil bir Ergene oluşturmak adına ağaç dikme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gerek refüjler gerekse park ve bahçe alanlarımızda bulunan yeşil alanlarımıza büyük önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha yeşil bir Ergene bırakmak adına tüm vatandaşlarımızın katkıda bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.