Ergene Belediyesinden evi yanan aileye yardım eli

Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önceki akşam Sağlık Mahallesi'nde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen aileye sahip çıktı.

Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi 7. Sokak üzerinde bulunan bir ikamette önceki akşam yangın çıktı. Çatı kısmında oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının daha da büyümesini önledi. Yangın nedeniyle evi kullanılmaz hale gelen vatandaşa Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Menderes Yıldız ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yanan evde incelemelerde bulunan ekipler mağduriyetin giderileceğini belirtti.

Yangında evi kullanılamaz hale gelen aile, kendilerine sahip çıkan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ve Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletti.