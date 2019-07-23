Ergene Belediyesinden ilçe genelinde ilaçlama

Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarına devam eden ve bu kapsamda ilçe genelinde bulunan çocuk oyun parklarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarında bulunan Ergene Belediyesi ekipleri ilçenin hemen her mahallesinde ilaçlama çalışması da yaptı.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ergene'de bulunan çocuk oyun parkları insan sağlığını tehdit eden haşere, bit, pire, keneye karşı dezenfekte edildi. Oyun alanları dışında sokakları da sivrisineklere karşı ilaçlayan Ergene Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışmalarına gece saatlerde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılan ilaçlama çalışmalarının önümüzdeki günlerde de aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.