Ergene Belediyesinden Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanlığının Aralık ayı olağan meclis toplantısında Yeşiltepe Mahallesi'ne kazandırılan parka Şehit Astsubay Ömer Halisdemir adı verilmesi kararlaştırıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında Ulaş Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüklerinin taleplerini değerlendiren meclis üyeleri Sağlık Mahallesi'nde pazar günleri kurulan semt pazarının yerinin değiştirilmesi konusunu komisyona havale etti.

Meclis üyeleri, Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yapılan stadyumdaki basın tribününe rahmetli gazeteci Erdal Özcan'ın, Yeşiltepe Mahallesi Kamelya Sokak üzerinde bulunan parka da 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir adının verilmesini oy birliği ile kabul etti.