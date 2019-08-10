Ergene Boza Festivalinin 6.'sı düzenlenecek

Bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Boza Festivali ve Sünnet Şöleni 30 Ağustos Cuma günü Sağlık Mahallesi Pazar yerinde yapılacak.

Çocuklar bizim geleceğimizdir diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bu anlayıştan hareketle ilçemiz genelinde 6.'sını gerçekleştireceğimiz toplu sünnet programı kapsamında bu sene 160 çocuğumuzun sünnet işlemlerini gerçekleştirdik. Sünnet şölenimizin yanında bozasıyla meşhur olan Ergenemizde tarihimize sahip çıkarak boza festivalimizi sünnet şöleni programımız ile birleştirerek geçmiş senelerde olduğu gibi bu senede büyük bir katılım ve coşku içinde Boza Festivali ve Sünnet Şölenimizi kutlayacağız” dedi.

Ergene Belediyesi tarafında 30 Ağustos Cuma günü düzenlenecek olan 6. Boza Festivali ve Sünnet Şöleni'nde saat 18.00'de sünnet çocukları için Mevlid-i Şerif okutulacak. Saat 19.00'da Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi zabıta noktası önünden festival açılış kortej yürüyüşü düzenlenecek. Festival alanında sonlanacak olan kortej yürüyüşünün ardından açılış konuşmaları ve boza tanıtımı ile festivale katılan konuklara boza ikramında bulunulacak. Daha sonra sünnet çocukları için geleneksel kına töreni tertip edilecek. Büyük bir coşku içinde kutlanılacak olan 6. Boza Festivali ve Sünnet Şöleninde ünlü ses sanatçısı Faruk Yılmaz konser verecek.