Ergene derin deniz deşarj hattında test çalışmaları başladı

Vali Yıldırım, derin deniz deşarj sisteminin bileşenlerinden olan Karaboru ve Derin Deniz Desarj hatlarının bağlantı noktası çalışmaları ile sistemin doğu grubunu temsil eden Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin atıksu arıtma tesisinde arıtılan suların sisteme alınacağı boru test çalışmalarını yerinde inceledi. Derin Desarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Yıldırım, derin deniz deşarj sisteminin devreye alınmasında tamamlayıcı ve düzeltici faaliyetlerin ivedilikle tamamlanması hususunda yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.