Ergene karla mücadeleye hazır

Ergene Belediyesi, ilçede olası kar yağışında yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek ve aksaklıklara anında müdahale edebilmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarını an be an takip eden, yaşanabilecek olası buzlanma, yol kapanması ve kaza gibi olumsuz durumlara müdahale için tüm hazırlıklarını tamamlayan ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki tüm araçları ile teyakkuzda olan Ergene Belediyesi, vatandaşlara da yaşanabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas alınan tedbirlere ilişkin, “İlçemizde beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı sebebiyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bütün çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan ekiplerimizce planlandı. Kar ve buzla mücadelede ilk müdahalede araçlarımız ve personelimiz güzergah planları dahilinde hazırlar. Ergene Belediyesi olarak bizlerde yaşanabilecek olumsuz hava şartları ve kar yağışında vatandaşlarımızı uyarıyoruz, sürücülerin mevzuat gereği zorunlu olan kar lastiklerini takmalarını ve lastik zincirlerini araçlarında bulundurmaları rica ediyoruz” dedi.