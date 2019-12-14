Ergene Kültür Merkezi açıldı

Törende konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel verdikleri tüm sözlerine arkasında olduklarını yapmayı taahhüt ettikleri tüm projeleri bir bir hayata geçireceklerini söyledi.

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen Ergene Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı. 7 bin 558 metrekare alan üzerine yapılan tesisin 478 kişilik tiyatro ve konferans salonu bulunuyor. 12 adet çalışma ofisi ve atölyenin yer aldığı kültür merkezinde, 96 metrekare sergi salonu, 2 adet fuaye alanı, 4 adet toplantı odası, teknik alanlar ve 82 araçlık açık ve kapalı otopark yer alıyor.

18 milyon TL bedel ödenerek inşa edilen kültür merkezinin açılış törenine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldılar.

Açılış töreninde konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene halkına verdikleri tüm sözleri tutacaklarını ifade ederek, “Ne söz verdiysek hepsini yerine getireceğiz. Ergene Kültür Merkezi tamamlandı ve açılışını yapıyoruz. Bundan sonra da Ergene halkı için cemevi inşa etme sözümüz vardı bu sözümüzü tutacağız. Yine aşevi taziye evi sözümüz var ve en kısa sürede yerine getireceğiz. Ergene Belediyesi olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleri ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz bu çalışmalarda halkımıza güveniyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ergene Kültür Merkezi törene katılan protokol üyelerince açılış kurdelesinin kesilmesi ile resmen açıldı. Ergene Kültür Merkezi'nin açılışında Grup Ergenos Halk Oyunları ekibi ile Deliorman Türkü grubu sahne aldı.