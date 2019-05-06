Ergene lavanta kokulu kent olacak

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önceki gün belediyeye ait tarlalarda lavanta fidanları dikimine başladı. Projenin tamamlanmasının ardından Ergene lavanta kokuları ile bezenecek.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından dikimine başlanan lavanta fidanları kısa süre sonra kokusu ve güzel görüntüsü ile Ergene'yi süsleyecek. Velimeşe Mahallesi'nde hummalı bir şekilde lavanta fidanları diken Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, önümüzdeki günlerde Ergene Belediyesi tarafından belirlenen diğer bölgelerde de lavanta fidanı dikecek.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergenemiz kısa süre sonra mor renge bürünen tarlalarımız ile görsel bir şölene dönüşecek. Son yıllarda ülkemizde artan yetiştirme alanları ve miktarıyla ülke ekonomimize katkıda bulunan lavanta bahçeleri artık Ergenemizde de olacak” dedi.