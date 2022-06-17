Ergene Nehri'nin temizlenmesi için bir adım daha atıldı. Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi'nin ortak atık su arıtma tesisine ilk deşarj gerçekleştirildi.

Ergene Nehri'nin temizlenmesine büyük katkı sağlayacak Ergene - 2 Organize Sanayi Bölgesi ortak atık su arıtma tesisine ilk deşarjı, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı da olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) yönetim kurulu üyesi Erdim Noyan, Ergene Belediyesi İmar Müdürü Tamer Balkanci, Ergene - 2 OSB Müdürü Burçin Çolakoğlu, yüklenici firma temsilcileri ve Ergene - 2 OSB personelinin de katıldığı törenle gerçekleştirildi.