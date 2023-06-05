Ergene okul sporları müsabakaları sona erdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen okul sporları 2. Küme müsabakalarının küçük erkek futbol turnuvası ile yıldız ve küçüklerde düzenlenen 'bocce' müsabakaları sona erdi.

Ulaş Mahallesi Ulaş Futbol Sahası'nda; 2. Küme Futbol Küçük Erkekler İlçe Birinciliği ve Velimeşe Mahallesi Şehit Piyade Arman Galata İlk - Ortaokulu bahçesinde Bocce Küçük Kızlar-Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar-Yıldız Erkekler İlçe Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Kıyasıya geçen müsabakalara katılan takımlar kazanmak için ter döktü. Turnuvanın sona ermesinin ardından ise ödül töreni gerçekleştirildi.

2. Küme Futbol Küçük Erkekler İlçe Birinciliği müsabakalarında; İlçe Birincisi Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu ve İlçe İkincisi Ulaş Ortaokulu (B) Takımı'nın ödüllerini Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı takdim etti. İlçe Üçüncüsü Ulaş Ortaokulu (A) Takımı ve İlçe Dördüncüsü Şehit Piyade Arman Galata Ortaokulunun ödüllerini Okul Müdürü Ahmet Mert Sarı takdim etti.

2. Küme Bocce Küçük Erkekler ve Yıldız Erkekler İlçe Birinciliği müsabakalarında; Küçük Erkekler İlçe Birincisi Şehit Piyade Arman Galata Ortaokulu oldu. Ödüllerini Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, İlçe İkincisi Velimeşe Ortaokulunun ödülünü Milli Eğitim Şube Müdürü Hidayet Göktaç takdim etti.

Bocce Yıldız Erkekler İlçe Birincisi Velimeşe Ortaokulunun ödülünü Şenol Doğramacı, İlçe İkincisi Şehit Piyade Arman Galata Ortaokulunun ödülünü Hidayet Göktaç, İlçe Üçüncüsü Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunun ödülünü Okul Müdürü Ali Davulcu, İlçe Dördüncüsü Başöğretmen Ortaokulunun ödülünü ise hakem Emre Şen takdim etti.

2. Küme Bocce Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar İlçe Birinciliği müsabakalarında ise Bocce Küçük Kızlar İlçe Birincisi Şehit Piyade Arman Galata Ortaokulu, İlçe İkincisi Velimeşe Ortaokulunun ödüllerini Bocce İl Temsilcisi Caner Toluca takdim etti.

Bocce Yıldız Kızlar İlçe Birincisi Şehit Piyade Arman Galata Orataokulu, İlçe İkincisi Kırkgöz Ortaokulu, İlçe Üçüncüsü Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu ve İlçe Dördüncüsü Başöğretmen Ortaokulu ise ödüllerini yine okul müdürü Ali Davulcu'dan aldı.