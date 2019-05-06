Ergene Sevgi Sofralarında buluşacak

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında Ergene'de kurulacak olan Sevgi Sofralarında vatandaşlar bir arada olacak.

Ergene Belediye Başkanlığının Ramazan ayı dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda mahallelerde kurduğu "Sevgi Sofrasında Buluşalım" iftar programı bu yıl da ilçe genelinde belirlenen program dahilinde devam edecek.

Ramazan ayında Ergene'de mahallelerde kurulacak olan iftar sofralarında Ramazan ayının sevincini, mutluluğunu, beraberliğini bir arada geçirecek olan Ergene Belediyesi, iftar programının ilk gününde 7 Mayıs tarihinde Yulaflı Mahallesi'nde olacak. Daha sonra sırasıyla, 9 Mayıs Vakıflar, 10 Mayıs Bakırça, 11 Mayıs Karamehmet, 12 Mayıs Paşaköy, 13 Mayıs Kırkgöz, 14 Mayıs Esenler, 15 Mayıs İğneler, 16 Mayıs Misinli, 17 Mayıs Ulaş, 18 Mayıs Velimeşe, 19 Mayıs Pınarbaşı, 20 Mayıs Ahimehmet, 21 Mayıs Cumhuriyet, 22 Mayıs Yeşiltepe, 23 Mayıs Sağlık ve 24 Mayıs tarihinde Marmaracık mahallesinde sevgi sofraları kurulacak.

Vatandaşların geçtiğimiz yıl takdirle karşılanan iftar programlarının bu yıl da devam etmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı bolluk ve bereket ayıdır. Öncelikle Türk milletinin ve tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu özel ve anlamlı günlerin vesilesiyle dostluk ve kardeşlik duygularımızı geliştirmek adına mahallede iftar sofralarımızı bu yıl da kuracağız. Ramazan ayının bu atmosferini vatandaşlarımızla bir arada yaşamanın mutluluğunu yaşarken, ilçe sakinlerinin bu yılda iftar programlarımıza yoğun ilgi göstermelerini bekliyoruz" dedi.