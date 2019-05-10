Ergene Velimeşespor 2 - 0 Nazilli Belediyespor

Lig 1. Grup'ta normal sezonu 5. Sırada tamamlayan Ergene Velimeşespor ligi 2. Sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor ile 2. Lig'e yükselme play-off turunun ilk maçında Velimeşe Sahası'nda karşı karşıya geldi.

Rize bölgesinden Muhammet Ali Meteoğlu'nun yönettiği, Sedat Yavanoğlu ile Hasan Erdoğan'ın yardımcı hakem olarak görev aldığı maç Velimeşe Sahası'nda oynandı. Karşılaşmanın 44. dakikasında Emre Karadağ, 45. dakikada ise Burhan Arman'ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2 - 0 önde tamamlayan Ergene Velimeşespor maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca müsabakadan 2 - 0'lık üstünlükle ve ikinci maç öncesi önemli bir avantajla ayrıldı. Maçın ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Ergene Velimeşespor'un teknik direktörü Özgür Sağlam iyi bir takım olduklarının altını çizerek, “Biz iyi takım olduğumuzu her zaman söyledik. Genç kadroyu tecrübeli arkadaşlarla takviye ettik. Nazilli zor bir rakip ama biz onları yeneceğimizi biliyorduk. Hazırlandık, iyi konsantre olduk. Kırmızı kartın gelmesi de bizim için avantaj oldu. Fark çoğalabilirdi ama olmadı. Atamayınca da olmuyor. İyi bir avantaj yakaladık. Bundan sonraki maçta da yenerek finale çıkacağız, buna da söz veriyoruz” dedi.

Karşılaşmayı, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Ergene İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı da protokol tribününden takip etti.

İki takım arasında oynanacak olan Play - Off turunun ikinci maçı 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü Nazilli Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak. İki maç sonunda üstünlük sağlayan taraf tur atlayacak ve TFF 2. Ligi'ne yükselmek için oynanacak olan final maçına katılma hakkı kazanacak.