Ergene Velimeşespor Afyonspor'u konuk edecek

com 2. Lig'de mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligdeki 9. maçında Afjet Afyonspor'u Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda konuk edecek.

Ligde geride kalan 8 maçta sahadan sadece 1 kez galip gelen, 3 defa beraberlikle ayrılan 4 maçtan ise puansız dönen Ergene Velimeşespor hanesine 3 puan daha yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Türkiye Kupası 3. Tur maçında Karacabey Belediyespor'a elendiği maçın hemen ardından Afjet Afyonspor ile oynayacağı lig maçı hazırlıklarına başlan Ergene Velimeşespor tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor.

11 Kasım 2020 Çarşamba günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Ergene Velimeşespor - Afjet Afyonspor maçı saat 13.00'te başlayacak. Karşılamada Bursa bölgesi hakemlerinden Enver Aydın düdük çalacak.

Grupta 8 maç sonunda 6 puanı bulunan Ergene Velimeşespor 19 takımlı grubun 14. sırasında bulunuyor. 7 maç sonunda 9 puanı bulunan Afjet Afyonspor 10. sırada yer alıyor.