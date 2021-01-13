Ergene Velimeşespor, Antalya'da güç depoluyor

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

Antalya kampında çalışmalarını sürdüren ve yeni sezon öncesi kampta hazırlık maçları da yapacak olan Ergene Velimeşespor çalışmalarına 20 Ocak 2021 tarihine kadar Antalya'da devam edecek.

Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde çalışmalarını sürdüren Ergene temsilcisi daha sonra Velimeşe'ye dönecek ve 27 Ocak 2021 tarihinde oynayacağı Uşakspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

2020 - 2021 sezonunun ilk yarısında 18 maça çıkan Ergene Velimeşespor bu maçların sadece 3'ünde galibiyet sevinci yaşadı. 5 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Tekirdağ temsilcisi 10 maçta ise sahadan yenilgi ile ayrılan taraf oldu.

Ligin ilk yarısında oynadığı maçlarda Çorumspor ve Kahramanmaraşspor takımlarını 1 - 0, Niğde Anadolu takımını da 3 - 2 yenen Ergene Velimeşespor Zonguldakspor ile evinde Gümüşhanespor, Manisa FK ve Ankara Demirspor ve Şanlıurfaspor takımları ile ise deplasmanda berabere kaldı.

Ergene Velimeşespor Uşakspor, Hacettepe, Sarıyer, Kocaelispor, Afjet Afyonspor, Sancaktepe, Amed Sportif, İnegölspor, Anagold Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzonspor takımlarına ise yenildi.

19 takımın yer aldığı grupta ilk yarıyı 14 puanla 15. sırada tamamlayan Ergene Velimeşespor ikinci yarının ilk maçına 27 Ocak 2021 tarihinde Uşak deplasmanında Uşakspor karşısında çıkacak. Ergene Velimeşespor 2021 yılının ve ikinci yarının ilk iç saha maçında Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda 3 Şubat 2021 Çarşamba günü oynanacak olan maçta Hacettepe takımını konuk edecek.