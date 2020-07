Ergene Velimeşespor Beşiktaş ile işbirliği yapacak

2014 yılında kurulmasına ve henüz çok yeni bir kulüp olmasına karşın elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken Ergene Velimeşespor, Beşiktaş'ın da dikkatini çekmeyi başardı. Beşiktaş ile Ergene Velimeşespor'un yeni sezonda her alanda iş birliği içerisinde olacağı kaydedildi.

Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin talimatı ile Velimeşe'de kulübün tesislerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu yıl tarihinde ilk kez Türkiye 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden ve aldığı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Ergene Velimeşespor'un Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan tesislerine gelen Beşiktaş Akademi, Kadın Futbol Takımı ve Futbol Spor Okulları sorumlusu Necmettin Çelikhan, Tekirdağ temsilcisinin teknik direktörü Özgür Sağlam ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile görüştü.

Necmettin Çelikhan ile birlikte Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan spor tesislerini inceleyen ve sporun ve sporcunun dostu olduklarını ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sporun her alanına yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ergene Velimeşespor kulübünün kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu ve Türkiye'nin her yerinde Tekirdağ, Ergene ve Velimeşe adını başarıyla temsil ediyoruz. İlçemizin, ilimizin ve bölgemizin gururu olduk. Bu başarımızda emeği olan tüm sporcu kardeşlerime, kulüp yöneticilerimize, teknik ekipte görev alan herkese en önemlisi de bizi her zaman destekleyen taraftarlarımıza Ergene halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Ergene Velimeşespor Teknik Direktörü Özgür Sağlam, Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan'a ziyaretin anısına Ergene Velimeşespor forması hediye etti.