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Ergene Velimeşespor, Çorum deplasmanında puan arayacak

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 26. haftasında deplasmanda Çorum FK takımıyla karşı karşıya gelecek. Yarın (perşembe) Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.


Çorum FK - Ergene Velimeşespor mücadelesinde Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Soner Akgün ile Rize bölgesi hakemlerinden Kerem Kalkan yapacak.


Hakem Muhammet Ali Metoğlu Ergene Velimeşespor'un 3. Lig'de mücadele ettiği dönemde Nazilli Belediyespor ile oynadığı play-off serisinin Velimeşe'de oynanan ilk maçında düdük çalmış Ergene Velimeşespor bu karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.


İki takım arasında ligin ilk yarısında Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ergene Velimeşespor Eser Akbaş'ın golüyle 1-0 üstün tamamlayarak hanesine 3 puanı yazdıran taraf olmuştu.

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