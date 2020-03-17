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Ergene Velimeşespor, erteleme maçında Vanspor ile karşılaşacak

TFF 2.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Ergene Velimeşespor ligin 23. haftasında oynanması gereken ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenen maçta deplasmanda Vanspor ile karşı karşıya gelecek. 18 Mart Çarşamba günü oynanacak olan müsabaka saat 14.30'da Van Atatürk Stadı'nda yapılacak.


Ligde oynamış olduğu 27 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 37 puanla 10. Sırada yer alan Ergene Velimeşespor ligin ilk yarısında Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka rakibi Vanspor takımına 3 - 1'lik skorla mağlup olmuştu.


Sakat ve cezalı futbolcuların da kadroya katılması ile mavi - beyazlılar Van'da oynanacak olan maçta rakibini mağlup ederek rövanş maçını kazanmak istiyor.

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