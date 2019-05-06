Ergene Velimeşespor için dayanışma gecesi düzenlendi

Ergene Velimeşespor Kulübü tarafından Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Şölen Event Düğün Salonu'nda dayanışma gecesi düzenlendi.

Profesyonel liglerde ikinci sezonunu geçiren Ergene Velimeşespor TFF. 3.Lig 1. Grupta bu sene play-offlara kalma başarısı gösterdi. Bu başarıyı taçlandırmak için ikinci lige çıkmak isteyen Ergene Velimeşespor Kulübü için Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Şölen Event Düğün Salonu'nda dayanışma gecesi düzenlendi.

Düzenlenen dayanışma gecesine Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci, Yüksel Baydarlı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, İlçe Şube Müdürü Hidayet Göktaç, İlçe Spor Müdürü Şenol Doğramacı, Ergene CHP İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy, Ergene Belediyesi Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sanayiciler ve iş adamları katıldılar.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel gecede yapmış olduğu konuşmada, “Tekirdağ bölgemizin profesyonel liglerde bulunan tek takımı olma özelliğini taşıyan Ergene Velimeşespor için bir üst lige çıkmak adına önümüzde tek bir engel kaldı. Önümüzde ki play off maçını da galibiyet ile tamamladığımız takdirde Ergene Velimeşespor adını bir üst lige yazdıracak. İşte hep diyorduk ya profesyonel liglerde bir takımımız olsa, işte alın size Ergene Velimeşespor. Yapılması gereken bu takımımıza destek olmak. Çok başarılı bir sezon geçiren Ergene Velimeşespor'umuzun başkanını, teknik direktörünü, yönetimini ve oyuncularını tebrik ediyorum. Takımımızın ikinci lige çıkacağına yürekten inanıyorum, kulübümüzün dayanışma gecesine katılan tüm misafirlere teşekkür ediyorum” dedi.