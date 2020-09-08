Ergene Velimeşespor kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor

Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Ligin ilk maçında 20 Eylül Pazar günü Velimeşe Mustafa Kemal Ataürk Stadyumu'nda Utaş Uşakspor takımını konuk edecek olan Ergene Velimeşespor, İstanbulspor forması giyen başarılı stoper Ömer Esenkaya, Turgutluspor takımından tecrübeli golcü Ergun Cengiz ve 2018-2019 sezonunda mavi-beyazlı forma ile 33 maça çıkmış olan eski futbolcusu Alişan Ural ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması giyen Ömer Esenkaya kariyerinde TFF 2. Lig'de 66, TFF 3. Lig'de ise 58 maçta forma giydi. Tecrübeli bir isim olan Ergene Velimeşespor'un yeni transferinin kariyerinde 15 de Türkiye Kupası maçı bulunuyor.

Ergene Velimeşespor'un kadrosuna kattığı bir diğer isim Ergun Cengiz ise geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Nevşehir Belediyespor, ikinci yarısında ise Turgutluspor formalarını terletti. Kariyerinde TFF 3. Lig'de 159, TFF 2. Lig'de 110, TFF 1. Lig'de ise 44 maça çıkan tecrübeli futbolcu Süper Lig'de de 1 maçta forma şansı buldu. Ergene ekibinin yeni transferinin bu karşılaşmalarda toplam 87 golü bulunuyor.

Şampiyon futbolcu yeniden yuvaya döndü

Ergene Velimeşespor'un bir diğer transferi ise daha önce de mavi-beyazlı forma ile mücadele eden 32 yaşındaki tecrübeli stoper Alişan Ural oldu. Ergene Velimeşespor'un 2018-2019 sezonunda formasını giyen Alişan Ural o sezon 33 maçta görev alarak şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olmuştu. Alişan Ural kariyerinde U21 liginde 25 maçta, Türkiye Kupası'nda 7 maçta, TFF 3. Lig'de 98 maçta, TFF 2. Lig'de 162 maçta, Süper Lig'de 9 maçta forma giydi ve 12 gol kaydetti. Başarılı stoper sırasıyla Sakaryaspor, BAKspor, Lüleburgazspor, Bucaspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, BB Erzurumspor, Esenler Erokspor ve Ofspor formaları giydi.