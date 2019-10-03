Ergene Velimeşespor lideri konuk ediyor

Lig Kırmızı Grup'ta bulunan Ergene Velimeşespor, ligin 6. hafta müsabakasında Ergene Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Van Spor'u konuk edecek. 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Ergene Velimeşespor bu hafta sonu kendi sahasında ligde zirvede bulunan Van Spor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı Etimesgut Belediyespor mağlubiyeti ile kapatan mavi-beyazlılar ligin 6. haftasında karşılaşacağı Van Spor mücadelesini kazanarak mağlubiyeti unutturmak istiyor. Ligde oynamış olduğu 5 maç sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Ergene Velimeşespor toplamış olduğu 7 puan ile ligde 9. sırada bulunuyor. Bu müsabakalarda rakip kalelere 8 gol atan Ergene Velimeşespor kendi kalesinde 9 gol gördü. Ligde lider durumda bulunan Van Spor karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak galip gelmek isteyen mavi-beyazlılar taraftarlarına güzel bir galibiyet yaşatmak istiyor.