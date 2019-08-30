Ergene Velimeşespor, yeni sezona galibiyet ile başlamak istiyor

Tekirdağ'ı TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta temsil edecek olan Ergene Velimeşespor, sezonun ilk maçına pazar günü Sakaryaspor deplasmanında çıkacak. Bu mücadelede Ergene temsilcisinde tek hedef ise galibiyet.

Tekirdağ'ın tek profesyonel takımı olan ve yeni sezonda TFF. 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Ergene Velimeşespor, sezonun ilk maçında 1 Eylül Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de Sakaryaspor ile karşılaşacak. Ergene ekibi, deplasmandan üç puanla dönerek ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

2019-2020 sezonu hazırlıklarını tamamlayan ve iyi bir kamp dönemi geçiren Ergene Velimeşespor, yapmış olduğu transferler ile de iddialı bir takım oluşturdu. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da takıma güveninin sonsuz olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Yeni sezonda mücadele edeceği yeni liginde Ergene Velimeşespor'un başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Tüm futbolcularımıza sakatlıksız, iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.