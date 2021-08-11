Ergene Velimeşespor'a gol makinesi

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor kariyerinde 4 kez gol krallığı yaşayan forma giydiği 229 maçta 114 gol kaydeden golcü oyuncu Yakup Alkan'ı kadrosuna kattı.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandan da kadrosunu güçlendirme adına transferlerini sürdürüyor.

Mavi-beyazlılar son olarak kariyerinde birçok şampiyonluğu olan, attığı goller ile takımlarına önemli katkılarda bulunan, son üç sezonda 49 gol, kariyerinde toplam 229 maçta 114 gol atan ve 4 kez gol krallığı yaşamış 29 yaşındaki başarılı santrfor Yakup Alkan ile sözleşme imzaladı. Golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giymiş ve 33 maçta görev alıp 14 gol kaydetmişti.

Savunmaya gençlik aşısı

Yeni sezon öncesi kaleyi sağlama alan ardından da hücum hattını güçlendiren Ergene Velimeşespor savunma için de genç bir ismi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon İnegölspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Bilal Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Başarılı stoper geçtiğimiz sezon takımı ile 26 maçta görev almıştı.