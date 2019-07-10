Ergene Velimeşespor'da ilk takviye forvete

Lig'de mücadele edecek olan Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor, yeni sezon öncesi kadrosuna ilk takviyeyi hücum hattına yaptı.

Mavi-beyazlılar geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor forması giyen ve TFF 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırşehir Belediyespor forması ile geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alan ve 8 gol kaydetme başarısı gösteren Sinan Uzun, Türkiye Kupası'nda da 15 maçta 6 gol kaydetti.

Sinan, TFF 3. Lig'de 204 maçta 67 gol, TFF 2. Lig'de ise 94 maçta 25 gollük performans gösterdi.

Başarılı futbolcu daha önce sırasıyla Balıkesirspor, Aydınspor 1923, Bergama Belediyespor, BB Erzurumspor, Menemen Belediyespor, Zonguldak Kömürspor, Pazarspor ve Kırşehir Belediyespor formalarını giydi.