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Ergene Velimeşespor'dan 2 yeni transfer

2020-2021 sezonunda TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.


Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan isimlerden kaptan Fatih Dilek ve takımın ikinci kaptanı Eser Akbaş ile yeni sezonda yola devam kararı alan Ergene Velimeşespor iki yeni oyuncuyu daha kadrosuna kattı.


Mavi-beyazlılar kanat oyuncusu Alper Yener ve orta saha oyuncusu Tuncay Fındıkçı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Nevşehir Belediyespor forması giyen 27 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Alper Yener ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ergene Velimeşespor, geçtiğimiz sezon Elazığ Belediyespor forması giyen alt liglerde 300'ü aşkın maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Tuncay Fındıkçı'yı da kadrosuna kattı.


Ergene temsilcisinin yeni transferlerinden Alper Yener Türkiye Kupası'nda 9 maçta 1 gol, TFF 3. Lig'de 120 maçta 35 gol, TFF 2. Lig'de 37 maçta 3 gol kaydetti. Sırasıyla Tarsus Belediyespor, Fethiyespor, Tarsusgücü, Erzinspor, Tarsus İdman Yurdu, Osmaniyespor ve Nevşehir Belediyespor formaları giymiş olan Alper Yener yeni sezonda mavi-beyazlıların başarısı için ter dökecek.


Ergene Velimeşespor'un Elazığ Belediyespor'dan kadrosuna dahil ettiği Tuncay Fındıkçı ise Türkiye Kupası'nda 19 maçta 5 gol, TFF 3. Lig'de 202 maçta 20 gol, TFF 2. Lig'de 58 maçta 5 gol kaydetti. Sırasıyla Arsinspor, Darıca Gençlerbirliği, Tuzlaspor, 52 Orduspor FK, yeniden Darıca Gençlerbirliği ve son olarak Elazığ Belediyespor forması giymişti. 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu yeni sezonda Velimeşespor'un başarısı için mücadele edecek.


Ergene Velimeşespor 2020-2021 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Çorum FK, Gümüşhanespor, Hacettepespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Kocaelispor, Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor takımları ile karşı karşıya gelecek.

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