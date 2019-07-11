Ergene Velimeşespor'un grubu ve rakipleri belli oldu

Tekirdağ'ı ve Ergene'yi 2. Lig'de temsil edecek olan Ergene Velimeşepor'un grubu ve rakipleri belli oldu.

2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig grup kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde Ergene Veliemeşspor Kırmızı grupta yer aldı. 2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor'un grubunda Bandırmaspor Baltok, Sakaryaspor, Tuzlaspor, Eyüpspor, Kardemir Karabükspor, Etimesgut Belediyespor, Ankara Demirspor, Kastamonuspor 1966, Kırşehir Belediyespor, Sivas Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare, Van BBSK, Birevim Elazığspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Utaş Uşakspor takımları yer aldı.

Yapılan kura çekiminin ardından hayırlısı olsun dileklerinde bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de büyük bir başarı göstererek TFF 2. Lig'e yükselen Ergene Velimeşespor'umuzun yeni liginde mücadele edeceği takımlar belli oldu. Ergene Velimeşespor'umuzun 3. Lig'de olduğu gibi 2. Lig'de de başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede özellikle iç saha müsabakalarında Ergene Velimeşlesporumuza tam destek olmalıyız, unutulmasın ki Ergene Velimeşespor tüm Tekirdağ'ı temsil ediyor” dedi.