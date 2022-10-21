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Ergene Velimeşespor'un konuğu Karaman

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta yer alan Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor ligin 8. haftasında grubun lideri Karaman FK'yı konuk edecek.


Ergene Velimeşespor, Lig 2. Grup'ta Karaman FK'yı konuk edecek. Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve saat 14.00'de başlayacak olan maçta hakem Önder Turgay Demirdak düdük çalacak.


Demirdak, Ergene Velimeşespor'un 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmada düdük çalmıştı.


Karşılaşma öncesi Ergene Velimeşespor'un 6 maç sonunda 7 puanı bulunurken, 17 takımlı grubun 11. sırasında yer alıyor. Oynadığı 7 maç sonunda 19 puan elde eden Karaman FK ise grup lideri.

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