Ergene Velimeşespor'un rakipleri belli oldu

Tekirdağ'ın profesyonel liglerde yer alan tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'un 2023-2024 sezonunda mücadele edeceği rakipleri belli oldu. Kulüp Başkanı Serkan Bezgin'in gerçekleştirdiği kura çekimi sonucu Ergene Velimeşespor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer aldı.

TFF 2. ve 3. Liglerin grup kura çekimi Ankara'da gerçekleştirildi. Buna göre bu yıl ilk iki grupta 15'er takımın üçüncü ve dördüncü grupta ise 16'şar takım olmak üzere 4 ayrı grupta toplam 62 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de Ergene Velimeşespor geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine 2. grupta yer aldı.

TFF Genel Kurulu sonrası yapılan kura çekimi sonucu Ergene Velimeşespor; Gümüşhane ekibi 1954 Kelkit Belediyespor, Amasyaspor, Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesispor, Batman Petrolspor, Aydın ekibi Efeler 09, Ankara temsilcisi Hacettepe 1945, İzmir'in köklü takımı Karşıyaka, Rize ekibi Pazarspor, Sakarya temsilcisi Sapanca Gençlikspor, Mersin ekibi Silifke Belediyespor, Manisa temsilcisi Turgutluspor, Giresun ekibi Eynesil Belediyespor, İstanbul temsilcisi Bulvarspor ve Elazığspor takımları ile mücadele edecek.

Mavi-beyazlılar geçtiğimiz sezon bu takımlardan Eynesil Belediyespor, Bulvarspor, Elazığspor ve Turgutluspor ile aynı grupta yer almıştı. 9-10 Eylül 2023 tarihinde oynanacak olan maçlarla başlayacak olan yeni sezonun fikstür çekimi ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

Ergene Velimeşespor'un Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olduğunun altını çizen Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, “Bu sezon da 14 ayrı şehirde müsabakalara çıkacağız. Gittiğimiz deplasmanlarda sadece Velimeşe ya da Ergeneyi değil Tekirdağ'ı temsil ediyoruz. Dolayısıyla bütün Tekirdağ'ın yükü de omuzlarımızda ve bu şuurla hareket ediyoruz" dedi.